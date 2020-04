«Buona Pasqua!». Gli auguri delle associazioni di volontariato a tutti i veronesi

L’Assessorato ai Servizi sociali, in collaborazione con le associazione di volontariato della città, ha realizzato un video per inviare a tutti i veronesi e, in particolare a collaboratori e volontari delle associazioni, gli auguri di Buona Pasqua. Un ricco collage di musica, parole, foto e call condivise, nato dall’idea della presidente della Commissione Sociale Maria Fiore Adami, per raccontare la vita delle associazioni in questo periodo, ma soprattutto per augurare che, con la Pasqua, ci sia la possibilità di tornare presto alla vita normale.

«Sarà per tutti noi una Pasqua diversa – dice l’assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco – ma voglio pensare che per tutte le persone di Verona e per le associazioni, con cui in questi anni abbiamo costruito progetti, percorsi e sogni, sarà una Pasqua speciale. Quando l’emergenza sarà finita resterà la grande rete di solidarietà che si cementata ancor più in questo periodo. Mi auguro che sia una vera festa di rigenerazione: questo è l’augurio che faccio a tutti voi».

«Il mio augurio di Buona Pasqua – ha detto la presidente Adami – vuole essere anche un ringraziamento a chi, in questi momenti difficili, continua ad occuparsi delle persone fragili. Il pensiero è quello di rimanere lontani, ma uniti con la speranza di riabbracciarci presto».