Dalla Brianza a Catania in carrozzina, un viaggio che tocca il Veronese

Peschiera Del Garda e la Valle del Mincio saranno alcune delle settanta tappe che il pensionato ebanista Bruno Rupp ha deciso di toccare in più o meno sessanta giorni. Un itinerario di milleduecento chilometri da percorrere a 69 anni e su una sedia a rotelle. Bruno Rupp ha infatti perso l'uso delle gambe a causa del diabete, ma non ha perso l'amore per i viaggi, come lui stesso ha dichiarato ad Eleonora Dragotto di MilanoToday.

Il viaggio pensato da Bruno Rupp si chiama «Trekking rotellando verso Sud» e lo porterà dalla Brianza a Catania in circa due mesi. L'impresa vuole essere la dimostrazione che gli unici limiti sono solo quelli imposti dalla mente. «Tutto il percorso è organizzato come se andassi a piedi - ha dichiarato Rupp - L'itinerario prevede tappe da 25 chilometri, quasi tutte su strade ciclo-pedonali. In ogni tappa farò sempre campeggio o chiederò ospitalità nel giardino di qualcuno per posizionare la mia brandina».

Bruno Rupp ha poi spiegato che alcuni amici lo stanno aiutando, sia ad elaborare una carrozzina elettrica per il viaggio sia nella creazione di un percorso preciso. Dietro alla carrozzina, porterà un grande zaino e un wc chimico. E oltre all'aiuto materiale degli amici, c'è anche l'aiuto economico di chi ha aderito alla raccolta fondi su Facebook attraverso cui Bruno Rupp cerca di finanziarsi un viaggio che vuole essere di ispirazione per altre persone con disabilità, persone che a causa dell'handicap perdono la voglia di vivere.