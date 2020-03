I prodotti del negozio di quartiere consegnati a casa grazie a Bottega Amica

Dal pane fresco al latte della Lessinia, ma anche carne, pesce e uova. Da oggi non è più necessario uscire per raggiungere i negozi di quartiere, perché la spesa arriva direttamente a casa. Già attivo in Borgo Venezia, Veronetta e San Massimo, il servizio ‘Bottega Amica’ presto sarà disponibile in tutta la città di Verona. I prossimi quartieri ad aderire saranno San Michele e Borgo Roma.

È semplice, per ogni zona è previsto un kit di spesa da venti euro. All’interno della busta ogni cliente trova alcuni generi alimentari di base, come frutta e verdura fresca, ma anche pane e latte, altri prodotti invece sono a scelta. Basta telefonare al numero 3515540210, il martedì e il venerdì dalle 10 alle 12, e ordinare la propria busta della spesa. I volontari della Pro Loco ricevono gli ordini e gestiscono le consegne, effettuate poi dall’associazione Anioc. Con la prima spesa si ricevono anche due mascherine lavabili e riutilizzabili. Le persone sorde possono inviare un sms, comunicando il kit scelto e l’indirizzo di casa. Nell’arco di uno o due giorni, a seconda della disponibilità concordata, ogni kit viene recapitato a domicilio.

Tutti i negozi di quartiere possono aderire all’iniziativa, ideata dall'assessorato al Commercio del Comune di Verona insieme alla Pro Loco. Basta scrivere una mail agli indirizzi nicolo.zavarise@comune.verona.it o veronaproloco@gmail.com. Oppure contattare la circoscrizione di competenza. Sul sito del Comune verranno a breve pubblicate le locandine con tutte le informazioni necessarie, anche sui prodotti disponibili.

«Un modo per sostenere le nostre botteghe e incentivare il consumo di prodotti freschi e del territorio, a prezzi calmierati – spiega l’assessore al Commercio Nicolò Zavarise -. Ecco perché speriamo che tanti negozi aderiscano e l’iniziativa si allarghi a tutta la città. Con questo nuovo servizio, comodo e pratico per tutti, anche per gli anziani, si potranno acquistare tanti generi alimentari a chilometri zero, tutelando la propria salute. Grazie all’attività di tanti volontari che si sono resi disponibili, le persone infatti potranno mangiare bene, evitando di uscire da casa per fare la spesa. Tutti riceveranno in omaggio le mascherine di protezione, sempre più difficili da reperire in questo periodo».

«Siamo soddisfatti di aver messo in piedi questa iniziativa in pochi giorni – afferma il presidente della Pro Loco di Verona Marco Rigo –. Un’idea che sarà presto presa a modello da altre Pro Loco della provincia. Un progetto che estenderemo a tutto il territorio scaligero e che ha già attirato l'attenzione di altre realtà sparse a livello regionale. Mai come oggi c’è bisogno del contributo di tutti. In questo modo i cittadini potranno sostenere le botteghe di quartiere e i negozi andare incontro alle persone, tutelando la loro salute. Come Pro Loco, attraverso i nostri volontari, saremo impegnati nella gestione degli ordini e delle consegne».