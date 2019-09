Pfas, Bottacin: «Dal ministro Costa solo annunci. Noi unici a porre limiti»

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Manuel Brusco aveva definito sconveniente il commento dell'assessore regionale all'ambiente del Veneto Gianpaolo Bottacin all'iniziativa annunciata dal riconfermato ministro dell'ambiente Sergio Costa sui Pfas. A margine dell'audizione davanti alla commissione sulle ecomafie, Costa aveva comunicato la volontà di istituire una cabina di regia nazionale sui limiti della presenza di Pfas nelle acque potabili. Inoltre, il Ministero dell'Ambiente si costituirà parte civile nel processo penale contro la Miteni.

Per Bottacin, il ministro Costa è in ritardo rispetto a quanto già fatto dalla Regione Veneto. «Mentre il M5S accusava il sottoscritto di inerzia, la Regione Veneto, unica in Italia, aveva già fissato i limiti per i Pfas, denunciato alla Procura il crimine e avviato la procedura per la costituzione di parte civile», ha ribadito ancora Bottacin, replicando anche a Brusco.