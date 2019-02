PM10, il meteo non aiuta. Bottacin: «Appello alla responsabilità dei cittadini»

A causa delle condizioni meteo, che hanno determinato da più giorni il ristagno degli inquinanti negli strati bassi dell'atmosfera, in Veneto si stanno registrando numerosi superamenti consecutivi del valore limite giornaliero di PM10. È una situazione complicata che richiede attenzione e comportamenti responsabili; per questo ci appelliamo a tutti i cittadini perché anche con azioni e piccoli gesti, che solo apparentemente sembrano di poco conto, possono contribuire a diminuire le emissioni in atmosfera.

L'inquinamento atmosferico non è un problema solo della provincia di Verona, dove è stata mantenuta l'allerta di livello 1 e quindi le più strette limitazioni al traffico dei mezzi più inquinanti. Anche nel resto della regione non si respira un'aria più pulita e per questo l'assessore regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin chiede a tutti i cittadini di avere maggiore attenzione per tutti quei comportamenti che hanno un impatto anche minimo sull'inquinamento dell'aria.

«Visto che il 60% di PM10 è dovuto al riscaldamento domestico - fa un esempio Bottacin - In queste giornate la temperatura in casa dovrebbe restare sotto i 19 gradi. Ma è bene abbassare ulteriormente la temperatura quando si esce di casa. Così come è cosa utile che anche gli automezzi che rientrano fra quelli a cui è consentita la circolazione quando si fermano ad un semaforo spengano il motore. Tutto insomma può servire a limitare gli scarichi in atmosfera. Vedremo come si evolverà la situazione meteorologica, ma nel frattempo stiamo valutando anche una convocazione straordinaria del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza in materia di inquinamento atmosferico, composto dai rappresentanti delle Province e dei comuni capoluogo».