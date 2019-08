Un bosco nuovo all'ex cava Speziala, la politica veronese si divide

Riempire l'ex cava Speziala della terra che verrà scavata dai cantieri della Tav Brescia-Verona, per poterci creare un bosco accessibile a tutti. Questa la proposta avanzata dalla società Area, proprietaria dell'ex cava. Un progetto condivisibile, se non fosse che un bosco, l'ex cava Speziala, ce l'ha già ed è quello formato dalle piante che sono cresciute spontaneamente nel sito compreso tra le vie Lugagnano, Ferrari e Brigata Aosta, nel quartiere San Massimo di Verona. Un sito che però, così com'è, non è facilmente fruibile dalla cittadinanza. Ed è qui che la politica locale si divide, oltre ad esserci un impedimento risalente all'amministrazione Zanotto, la quale aveva vincolato l'area, preservando così il verde nato nell'ex cava.

La proposta di Area è stata approvata dalla terza circoscrizione, nonostante l'opposizione del Partito Democratico che ha giudicato il progetto «pesantissimo ed invasivo».

Porterebbe nel quartiere decine e decine di camion al giorno per molti anni per la movimentazione del materiale - hanno scritto Sergio Carollo, capogruppo PD in terza circoscrizione, e Federico Benini, capogruppo PD in consiglio comunale - Si prevede infatti di interrare qualcosa come un milione di tonnellate di terre di scavo, provenienti per la maggior parte dai cantieri della Tav tra Verona e Sommacampagna. E questo significherebbe anche sacrificare il bosco spontaneamente cresciuto durante i decenni di abbandono.

Vista la cocciutaggine della maggioranza, che non vuole fare fronte comune con i cittadini, abbiamo allora chiesto che, se proprio lo devono fare, facciano in modo che al termine dei lavori l'intera area della cava sia destinata a parco pubblico, e non soltanto una piccola parte perimetrale.

A favore, invece, della proposta dell'azienda, è intervenuto Fabio Venturi di Generazione Verona.