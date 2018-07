Bonus per famiglie numerose, via alle domande: ecco chi può richiederlo

C’è tempo fino alle ore 12 del 28 agosto per richiedere il Bonus per famiglie numerose erogato dalla Regione Veneto. Il sussidio può essere richiesto, nel Comune di residenza, da genitori con 3 gemelli, di età inferiore ai 18 anni, o da nuclei familiari dove siano presenti 4 o più figli, di età non superiore ai 26 anni e di cui almeno uno minorenne. Requisiti fondamentali: essere residenti in Veneto e avere un ISEE ordinario di massimo 20 mila euro.

Il contributo è di 900 euro in caso di parto trigemellare, mentre per le famiglie numerose è di 125 euro per ciascun figlio minorenne.

I moduli per presentare la domanda possono essere scaricati dal sito del Comune di Verona. Una volta stampata, la documentazione va compilata da uno dei due genitori e consegnata agli uffici preposti, che ricevono solo su appuntamento. È quindi necessario prenotare al numero verde dello Sportello Integrato Informativo del Sociale 800085570.

Sulla base delle domande verrà redatta una graduatoria in base all’Isee di ogni nucleo, fino all’esaurimento dello stanziamento complessivo di 2 milioni e 100 mila euro.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Integrato Informativo del Sociale in vicolo San Domenico 13/B o ai Centri Sociali Territoriali.

I dettagli del bando sono inoltre disponibili sul sito della Regione Veneto.

“Questa iniziativa è un importante e concreto supporto alla famiglie – ha commentato l’assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco -, esorto tutti coloro che sono in possesso dei requisiti a presentare la domanda. I nostri uffici resteranno a disposizione dei cittadini per ogni dubbio e per offrire un aiuto nella compilazione dei moduli”.