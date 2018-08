Residuati bellici: conclusa la prima parte dei lavori di bonifica sull'Isola del Trimelone

Il sindaco di Brenzone sul Garda Tommaso Bertoncelli ha ufficialmente annunciato che le operazioni di bonifica terrestra sull'isola del Trimelone sono per il momento terminate. Come previsto i lavori si sono conclusi a fine luglio e dovrebbero ora riprendere per metà settembre.

Come ha riferito il comandante della spedizione di palombari della Marina, Marco Cassetta, intervistato dal quotidiano L'Arena, durante le precedenti missioni sono stati bonificati 24 mila 700 ordigni, mentre nell'ultimo periodo sono stati ritrovati e consegnati all'Esercito pochi altri residuati bellici della Seconda Guerra Mondiale (bombe da fucile e proiettili).

È stata inoltre completata una mappatura del fondale lacustre, impiegando dei sensori magnetici, oltre che dei robot guidati da terra in grado di compiere ispezioni subacquee. A settembre il lavoro non mancherà, con i palombari che saranno impegnati a compiere nuovi lavori di bonifica tra i 10 e i 40 metri di profondità. In particolare si punta alla realizzazione di un corridoio per accedere in sicurezza sull'Isola del Trimelone a partire da Assenza di Brenzone.