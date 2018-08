Verona, il consigliere Mauro Bonato propone tre intitolazioni di vie

Il consigliere comunale veronese Mauro Bonato ha protocollato una mozione per l'intitolazione di tre vie o piazze del capoluogo a padre Emilio Recchia (stimmatino Giusto fra le Nazioni), alla badessa di Vitorchiano Maria Pia Gullini (monaca con la passione dell'unità dei cristiani e dall'ideale ecumenico e del famoso discorso sull'infanzia abbandonata tenuto in Sant’Eufemia) e di monsignor Pio Vidi (vescovo missionario testimone delle persecuzioni dei cristiani da parte dei Boxer in Cina).

Al protocollo generale del Comune - ha detto Mauro Bonato - esistono mozioni per intitolare vie a Giorgio Almirante, a Palmiro Togliatti ed ad altri. Per controbilanciare queste proposte e per andare oltre gli insegnamenti di San Pio X, è giusto intitolare una via o una piazza a padre Emilio Recchia, che salvò a Roma numerosi ebrei durante il secondo conflitto mondiale, a monsignor Pio Vidi, che fu testimone di persecuzioni contro i cristiani, e a Madre Pia Gullini, una testimone dell'ecumenismo.