Bolzano e Capondanno al mare: le opportunità per le famiglie con minori

Nuove opportunità di viaggio per le famiglie con minori. Da lunedì 11 novembre, sono aperte le iscrizioni per la gita di domenica 1° dicembre ai mercatini di Natale e al Museo Archeologico di Bolzano. Costo di 20 euro a persona, con bambini gratis.

Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito del Comune o telefonando allo 045 8077472 – 8078635.

Da martedì 12 novembre, invece, sono aperte le iscrizioni per l’iniziativa ‘Capodanno al mare’. Dal 29 dicembre al 1° gennaio sarà possibile soggiornare al Centro Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro, per festeggiare con la famiglia l’arrivo del nuovo anno.

Il costo del viaggio a persona è di 160 euro per tre notti o di 120 euro per due. Fino a 12 anni compresi, i bambini in camera con i genitori pagano 40 euro (tre notti) o 30 euro (due notti). La quota è comprensiva di pensione completa, dalla cena del 29 dicembre al pranzo del 1° gennaio, escursione a Caorle e cenone di fine anno con animazione. Prenotazioni alla mail vacanzafamiglia@comune.verona.it.

Informazioni all’ufficio del Turismo sociale al numero 045 8077472 o sul sito del Comune di Verona.