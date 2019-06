Caldo, domani allerta massima a Verona. Temperature sopra la media

Bollino arancione ieri e oggi, 26 e 27 giugno, e bollino rosso domani, 28 giugno. Sono gli indicatori usati dal Ministero della salute per contrassegnare l'allerta per le ondate di calore a Verona. Il bollino arancione indica allerta 2, mentre quello rosso indica allerta 3, quella più alta.

Dunque massima allerta per il caldo domani a Verona, ma l'allerta riguarda tutta Italia. Sei città sono da bollino rosso già oggi e sono: Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma. A queste domani si aggiunge il capoluogo scaligero, ma anche Bari, Bologna, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Torino, Venezia e Viterbo.

Oggi e domani dovrebbero essere i giorni più delicati per il caldo a giugno, il quale potrebbe raggiungere picchi record, superando i 40 gradi centigradi. Ma il fastidio per il grande caldo è percepibile anche di notte, perché anche le temperature minime sono alte per questo periodo e ciò impedisce di trovare ore di sollievo.

Per le emergenze legate al caldo la Croce Rossa Italiana ha attivato il numero verde 800-065510 ed è sempre attiva la rete sanitaria realizzata dell'Ulss 9 Scaligera per fronteggiare il grande caldo.