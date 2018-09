West Nile, il piano di disinfestazione è partito ma continuano i contagi

Ha preso il via il piano straordinario di disinfestazione della Regione Veneto per abbattere le zanzare che diffondono il virus West Nile. Un piano che domani, 12 settembre, arriverà anche a Verona, ma che ancora non ha raggiunto gli effetti sperati. Stando all'ultimo bollettino di sorveglianza emesso oggi, i casi di febbre del Nilo ufficialmente confermati in Veneto sono 174, superiori ai 159 casi accertati la settimana scorsa. I casi con sintomatologia leggera sono 120, mentre 54 sono quelli nella più grave forma neuroinvasiva. Dall'inizio del fenomeno, i decessi sono saliti a 12 con la morte di due pazienti donne, entrambe di 82 anni, che soffrivano di altre gravi patologie.

Il piano straordinario di disinfestazione è interamente attivato e stiamo raccogliendo i ritorni dai vari Comuni mano a mano che le disinfestazioni vengono eseguite - ha commentato l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto - Le ulss continuano ad essere a completa disposizione per supportare gli enti locali. Tra poco saremo in grado di fare un primo step degli interventi e dei risultati ottenuti. Nel frattempo, i tecnici regionali sono al lavoro sulla predisposizione della pianificazione complessiva che andrà a regime nel 2019.

I sanitari della Regione sottolineano che permane grande l'importanza della collaborazione della popolazione nel mettere in atto alcune semplici misure di prevenzione che possono abbattere il rischio di ricevere la puntura della zanzara portatrice del virus.