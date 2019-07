Atv, nuovi palmari e bodycam per la sicurezza e per migliorare il lavoro

Nel gennaio scorso erano state adottate da Amt per la sicurezza degli accertatori della sosta. Ora le sta sperimentando anche Atv, l'azienda dei trasporti di Verona, per migliorare i controlli sugli autobus, contrastando il fenomeno dei viaggiatori senza biglietto e senza abbonamento, e per far sentire più sicuri i propri lavoratori.

Per il momento sono solo dei test, ma da settembre gli operatori di Atv potrebbero indossare una bodycam, ovvero una telecamera installata sulla divisa, per prevenire situazioni a rischio. Oltre alla bodycam, i controllori di Atv avranno in dotazione dei nuovi palmari, collegati a delle banche dati aziendali, che semplificheranno di molto il loro lavoro.

Lo scopo dell'impiego delle body-cam - ha spiegato ad Ansa il direttore generale di Atv Stefano Zaninelli - è quello di attivare gli apparati solo in caso di situazioni difficili che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità dell'operatore.