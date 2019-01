Amt, per la sicurezza degli accertatori di sosta arrivano le bodycam

Dal 15 gennaio 2019, le telecamere sulle divise degli accertatori della sosta entreranno in funzione.

L'annuncio è stato dato da Amt anche attraverso Facebook. Da oggi, i ventidue accertatori di sosta di Amt indosseranno una bodycam, una piccola telecamera personale che servirà per riprendere litigi o aggressioni che il controllore potrebbe subire nello svolgimento del suo lavoro. Non sono pochi, infatti, i casi in cui i veronesi che prendono una multa e che se la prendono con questi pubblici ufficiali. Per fortuna, finora, le aggressioni sono state solo verbali, ma per renderle meno frequenti l'azienda si è dotata di questo strumento, dopo aver avuto il via libera da parte del garante della privacy e dei lavoratori.

Verona è tra le prime città in Italia ad utilizzare questo strumento - spiegano ancora da Amt - L'obiettivo è garantire la sicurezza del nostro personale su strada agendo come deterrente contro possibili aggressioni.

Ma le bodycam potrebbe tornare utili anche per aumentare la sicurezza di tutti i cittadini. Infatti, gli accertatori potrebbero azionarle anche per riprendere reati di cui possono essere testimoni. In questo caso, le immagini possono essere fornite alle forze dell'ordine per aiutare le loro indagini.