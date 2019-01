Bivacchi sgomberati in città, il Comune: «Rifiutata l'accoglienza dei dormitori»

Prosegue l’attività di contrasto al degrado in tutta la città. Dopo aver garantito il presidio fisso degli agenti in piazza Cavalleri, che si è dimostrato efficace fin dalle prime ore, la Polizia municipale ha incrementato i controlli anche in piazza Libero Vinco e in zona piazza Cittadella. In entrambe le aree, infatti, alcuni cittadini stranieri avevano occupato panchine e aree verdi con bivacchi abusivi, creando anche problemi di tipo igienico-sanitari.

Gli operatori di Amia, allertati dagli agenti, hanno rimosso rifiuti e persino un materasso, utilizzato nelle ore notturne da un gruppo di cittadini romeni, già sanzionati varie volte anche con ordini di allontanamento. Nessuna delle persone identificate ha voluto farsi accompagnare per la notte nelle strutture comunali per l’accoglienza invernale, fanno sapere da Palazzo Barbieri, dove sono disponibili diversi posti letto proprio per garantire ai senzatetto di ripararsi dal freddo di questi giorni.

In piazza Cittadella sono stati sanzionate 3 persone, per violazioni al regolamento di polizia urbana; inoltre, verranno adottati provvedimenti nei confronti del vicino supermercato che vende alcolici a soggetti già in stato psicofisico alterato.