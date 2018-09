Gravemente malata, bimba di 2 mesi viene portata a Verona da Cagliari

Affetta da un grave patologia, una bimba di soli 2 mesi è stata trasferita da Cagliari a Verona per ricevere le cure di cui ha bisogno.

Come riporta L'UnioneSarda.it, ci ha pensato il Falcon del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare a trasportare la piccola dalla Sardegna al Veneto, insieme a familiari e ad una equipe altamente specializzata. Il bebè quindi è stato ricoverato in un ospedale scaligero.