Azienda Gardesana Servizi, 2018 produttivo, di opere e cambiamenti

Le opere realizzate durante quest'anno, la creazione di Ags come multiutility, la collaborazione con Sisam e Garda Uno, la borsa di studio dedicata a Tomei e il nuovo collettore del Garda. Sono questi alcuni temi toccati dai vertici di Azienda Gardesana Servizi nella conferenza di fine anno.

All'incontro hanno partecipato il presidente Angelo Cresco, il direttore generale Carlo Alberto Voi e i membri del cda, Luca Dal Prete, Pia Hancock, Franco Munari e Stella Peretti.

Il 2018 è stato un anno di cambiamenti per Azienda Gardesana Servizi, ma questo fattore non ne ha limitato la produttività. L’azienda è cresciuta sia dal punto di vista della qualità dei servizi offerti, visto che sono stati incrementati quelli forniti ai Comuni soci, sia dal punto di vista numerico dato che il personale in servizio in Ags è salito a 75 unità. Ogni anno il numero di dipendenti cresce di due o tre unità, il che dimostra che Ags è un'azienda sana e in crescita.

Dal punto di vista delle opere infrastrutturali e degli interventi - ha detto il presidente Cresco - Ags è stata molto presente nel territorio. L'azienda è intervenuta su acquedotti e nuovi trattamenti per le acque potabili, sulle fognature, su impianti di sollevamento e di depurazione, con decine di interventi e cantieri, investendo complessivamente circa cinque milioni di euro.

Per nuove reti di acquedotto sono stati investiti direttamente 800mila euro, per la depurazione delle acque 1,8 milioni, per nuove reti fognarie 500mila euro e altrettanti per nuovi sistemi di sollevamento. Nei nuovi servizi forniti ai Comuni, che comprendono ad esempio la progettazione di piste ciclabili, sono stati 400mila euro. «L'idea - ha chiarito Cresco - è quella di trasformare Ags in una multiutility in grado di fornire ai Comuni quei servizi che non sono in grado di garantire ai propri cittadini. Per raggiungere questo obiettivo stiamo lavorando per cambiare il nostro statuto. Contemporaneamente, abbiamo avviato una stretta collaborazione con Sisam e Garda Uno per migliorare tecnologicamente, per ottenere efficienza e aumentare la qualità dei nostri servizi che siamo in grado di offrire». I lavori realizzati sono stati resi possibili grazie a un grande lavoro di amministrazione, preparazione e back office: complessivamente quest'anno sono state realizzate 29 gare.

Il rapporto con cittadini e clienti è uno dei vanti della società: nel corso di quest'anno l'ufficio clienti ha trattato oltre 9mila pratiche, l'Urp più di 3mila e 2.800 sono state le pratiche di domiciliazione.

Per il 2019, Ags ha già programmato decine di altri interventi per migliorare la qualità del servizio idrico integrato per un valore complessivo di circa cinque milioni di euro. «Questi investimenti - ha precisato il direttore Voi - sono al netto dell'avvio dei lavori della Tav sulla linea Brescia-Verona, che prevedono importanti lavori per lo spostamento dei sottoservizi esistenti, e della partenza dei cantieri del nuovo collettore. Come è noto, è già stata avviata la progettazione definitiva del progetto del nuovo collettore del Garda, per quanto riguarda la sponda veronese, e contestualmente sono iniziate le attività complementari per la sua realizzazione».

Complessivamente sono già stati appaltati 2 milioni di euro di servizi. Per quanto riguarda il nuovo collettore del Garda il presidente Cresco ha chiarito: «Stiamo rispettando la road map che ci eravamo prefissati, quindi, entro maggio-giugno saranno fatti i bandi per la progettazione esecutiva e le gare d’appalto. Confidiamo che i cantieri possano partire entro la fine dell’anno prossimo e che gli amici bresciani trovino un’intesa per quanto riguarda la loro parte di progetto».

Ad un anno dalla scomparsa di Alberto Tomei, Azienda Gardesana Servizi ha la volontà di ricordare e rendere omaggio alla sua memoria e al suo impegno per la salvaguardia del lago di Garda, dando vita a una borsa di studio riservata agli studenti delle scuole elementari (classi quinte) dei Comuni soci di Ags.

Gli studenti saranno chiamati a scrivere un tema che abbia per oggetto il lago di Garda, la sua tutela e la proposta di idee per renderlo più fruibile ai bambini e alle famiglie. Il miglior tema della classe verrà selezionato dalla maestra e inviato ad Ags per il concorso. Una apposita commissione valuterà i temi arrivati e sceglierà i migliori tre: il vincitore assoluto, il secondo e il terzo classificato. Lo studente vincitore farà vincere alla sua scuola 400 euro per acquisti didattici e sarà premiato con una targa e un buono da 250 euro da spendere in materiale per i propri studi. Gli studenti classificatisi secondo e terzo saranno premiati con una targa ciascuno e un buono da 150 euro da spendere in materiale scolastico.

E sempre per ricordare Alberto Tomei, il Comune di Torri del Benaco, in accordo con Azienda Gardesana Servizi, ha deciso di intitolare la nuova aula consilliare, in fase di ristrutturazione, proprio al past president di Ags.