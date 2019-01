Lotteria Italia 2018, tutti i biglietti vincenti venduti in provincia di Verona

Sono andati nelle province di Napoli e Salerno i primi tre premi della Lotteria Italia 2018. I biglietti vincenti sono stati estratti ieri, 6 gennaio, e il primo premio da cinque milioni di euro è andato al biglietto serie G numero 154304 venduto nel salernitano, a Sala Consilina. Due milioni e mezzo di euro per un biglietto serie E numero 449246 venduto a Napoli, come secondo premio, e il milione e mezzo di euro del terzo premio è andato al biglietto serie E numero 265607 venduto a Pompei.

Il quarto premio da un milione di euro lo può ritirare il possessore del biglietto serie P numero 386971 venduto a Torino. Mentre il quinto premio da 500mila euro è andato al biglietto serie F numero 075026 venduto a Fabro, in provincia di Terni.

I BIGLIETTI VINCENTI VENDUTI NEL VERONESE. Cinque i biglietti fortunati acquistati in provincia di Verona. Quello che vale di più è il biglietto serie A numero 287738, venduto a Isola Rizza ed è da 50mila euro.

Gli altri biglietti vincenti valgono la metà, 25mila euro, e sono cinque: il biglietto serie F numero 228117, venduto a Verona; il biglietto serie L numero 271942, venduto a Brentino Belluno; il biglietto serie P numero 054137, venduto a Cavaion Veronese; il biglietto serie Q numero 081487 venduto a Sommacampagna; il biglietto serie C numero 264756, venduto a Bussolengo.

Infine, ci sono i vincitori dei cosiddetti "premi giornalieri" da 10mila o 20mila euro. Nel Veronese, di questi premi, ne sono stati distribuiti tre da 10mila euro, attraverso tre biglietti acquistati a Brentino Belluni, a San Bonifacio e a Soave.