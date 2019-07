Dalle prime dieci serate di extralirica 92mila euro contro le nuove povertà

In poco più di un mese, i concerti di extralirica in Arena hanno prodotto 92mila euro che il Comune di Verona da destinare al fondo contro le nuove povertà. Dall'estate del 2017, infatti, gli ex biglietti omaggio in uso al Comune per questi spettacoli non vengono più regalati ma venduti per aiutare le famiglie veronesi in difficoltà.

Sono stati 132 i biglietti omaggio venduti per le prime dieci serate del cartellone di quest'anno. Serate che hanno visto sul palcoscenico dell'Arena: TheGiornalisti, Ennio Morricone, Marco Mengoni, Francesco Renga, Elton John e i Seat Music Awards. Il ricavato è stato versato direttamente nel capitolo di spesa «nuove povertà», la cui specificità permette al Comune di affrontare situazioni di emergenza e di particolare disagio.

I proventi ricavati dalla vendita delle gratuità sono stati 96mila nel 2017, anno di sperimentazione della novità con la stagione già partita. Decisamente più significativa la cifra del 2018, con 216mila euro, che hanno permesso di aiutare 241 famiglie, di cui 87 con minori, 33 anziani e 121 composte da persone adulte.

Gli interventi di aiuto sono mirati ed hanno importi significativi per risolvere le diverse problematiche, che possono essere la copertura di spese mediche, di caparre e traslochi, di morosità per affitti e spese condominiali, oppure spese per l'accoglienza abitativa di persone in stato di grave marginalità. E in alcuni casi si è intervenuti per mettere in sicurezza le case degli anziani con l'acquisto di nuovi piani cottura.

La tipologia del fondo, in deroga a tutti gli altri regolamenti attivi per l'ambito sociale, permette al Comune di intervenire in tempi davvero veloci, in base alle segnalazioni di un gruppo di assistenti sociali, risolvendo situazioni che altrimenti potrebbero non trovare un lieto fine.