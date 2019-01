Online la vendita dei biglietti per assistere ad Adrian al Teatro Camploy

Da domattina, venerdì 18 gennaio, alle 10, saranno in vendita nel circuito geticket i biglietti per l'evento Adrian al Camploy.

I biglietti daranno la possibilità di assistere allo spettacolo di Adriano Celentano, in scena lunedì 21 e martedì 22 gennaio. Le due serate, durante le quali si terrà la proiezione del primo e del secondo episodio del film in animazione Adrian, saranno proposte in diretta televisiva su Canale 5.