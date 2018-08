Biblioteca Civica. Grazie al ‘fai da te’ niente più code per restituire libri

Restituire un libro senza fare coda, in modo veloce e pratico è oggi possibile grazie all’autoprestito, il nuovo servizio attivo nella Biblioteca Civica di via Cappello.

Dopo qualche settimana di rodaggio, il servizio è ora a tutti gli effetti disponibile e permette di svolgere in completa autonomia le operazioni che finora richiedevano la presenza di un bibliotecario.

Due le postazioni ‘fai da te’, collocate una nella biblioteca ragazzi e l’altra nel chiostro, ciascuna dotata di computer a disposizione del pubblico, utilizzabili durante tutto l’orario di apertura della biblioteca.

Il servizio è molto semplice e intuitivo, rivolto quindi non solo agli utenti più giovani, ma anche a chi è meno pratico con gli strumenti informatici. Grazie infatti alle postazioni self service, è possibile prendere in prestito e restituire i libri semplicemente toccando i comandi sullo schermo, appoggiando i libri sulla tavoletta magnetica o utilizzando il lettore del codice a barre.

Il libri restituiti possono essere lasciati sui tavolini e sui carrelli preposti adiacenti alle postazioni; per il ritiro, resta invariata la procedura della ricerca tramite il catalogo on line e, una volta trovato il libro desiderato, è possibile registrare il prestito semplicemente passando sullo schermo del computer la propria tessera. In entrambi in casi, di consegna o ritiro, è prevista la ricevuta dell’operazione effettuata.

Le due nuove postazioni di auto prestito si aggiungono alle otto già presenti all’interno della Biblioteca, che richiedono però la presenza di un operatore.