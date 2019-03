Rivoluzione Civica, sezione "Ragazzi" della biblioteca aperta anche il sabato pomeriggio

La Biblioteca civica Ragazzi è aperta anche il sabato pomeriggio. Da ieri, 2 marzo, infatti, la sala Nervi ha esteso l’orario al pubblico fino alle 19 (anziché le 14), permettendo a ragazzi e famiglie di frequentarla durante tutta la giornata del sabato, oltre che leggere i molti libri a disposizione tra gli scaffali dell’open space al piano terra. Dopo la prima fase di avvio, anche il sabato pomeriggio sarà arricchito con laboratori, incontri e mostre, come già avviene durante la settimana. Il nuovo orario di apertura del sabato è quindi dalle 9 alle 19.

Un’iniziativa a cui l’Amministrazione stava lavorando da mesi, non solo per arricchire l’offerta della Biblioteca, ma anche per andare incontro alle esigenze delle famiglie veronesi, che sempre più numerose scelgono la sezione "Ragazzi" per trascorrere con i propri bambini momenti dedicati alla lettura e al piacere dei libri, in particolare il sabato mattina. Di qui, la volontà di ampliare il servizio, a vantaggio anche dei turisti che scelgono di visitare la biblioteca alla pari di un museo o un monumento.

Per sviluppare ulteriormente la vocazione turistica della Civica, a breve partiranno inoltre delle visite guidate aperte a tutti, per permettere ai cittadini e a tutti i visitatori di conoscere il patrimonio conservato in questo luogo e costantemente valorizzato.

Presentazione del nuovo orario di apertura della Biblioteca Civica di Verona

Anche di sabato pomeriggio, quindi, fino alle 19, i genitori troveranno la consulenza dei bibliotecari, con due persone in servizio a cui si aggiunge una guardia giurata. Il nuovo orario di apertura è stato presentato proprio alla Civica, tra i libri per ragazzi, questa mattina dall’assessore alla Cultura Francesca Briani. Insieme a lei, il dirigente della Biblioteca Alberto Raise e la responsabile della Sezione Ragazzi Anna Malgarise.

«Un successo per tutta la città – ha detto l’assessore Briani -, nato della volontà di offrire un servizio più completo, come le famiglie veronesi ci chiedono. L’esigenza dell’apertura anche al sabato pomeriggio parte dal 2012. Rimasta a lungo nel cassetto, abbiamo ritenuto invece che fosse un’iniziativa importante e ora siamo riusciti a concretizzarla. Ringrazio per il percorso condiviso e il contributo, la commissione cultura e in particolare la consigliera comunale Elisa La Paglia. La biblioteca non è solo luogo di prestito, ma è un luogo vivo e vivace, dove agli incontri si alternano le conferenze, i laboratori e le mostre. La sezione "Ragazzi", in particolare, è un continuo via vai di giovani, famiglie e studenti, che qui trovano testi e libri ma anche spazi accoglienti e tecnologicamente adeguati, oltre ad un personale preparato e in grado di accontentare tutte le loro richieste».

«La sezione "Ragazzi" della Civica vanta circa 15.200 volumi – precisa il dirigente Raise -, solo qui abbiamo la metà di tutti i libri per bambini presenti nelle altre 11 biblioteche presenti nei quartieri. Nel 2018, sono stati ben 18 mila i prestiti effettuati in questa sezione, sugli 83 mila complessivi della Civica. Un numero davvero importante, anche grazie ad un costante aggiornamento dei testi messi a disposizione. Avere libri belli e nuovi fa la differenza».

Nella sezione "Ragazzi" della Biblioteca civica tutto è a misura di bambino: i carrelli e gli scaffali bassi, la disposizione dei libri, i divanetti e le sedie piccole, il colore e la funzionalità degli arredi, rinnovati di recente. L’angolo allattamento e il bagno attrezzato con fasciatoio rendono questo luogo ideale per una sosta delle mamme con i loro bebè. Durante la settimana la Biblioteca Civica è aperta il lunedì dalle 14 alle 19, dal venerdì al sabato dalle 9 alle 19.