Bertucco: "Un consiglio comunale straordinario sul trasporto pubblico"

È Michele Bertucco, consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune, ad accogliere le preoccupazioni dei sindacati sui progetti relativi al futuro del trasporto pubblico scaligero.

Con il bacino spezzettato in due lotti e la gestione del futuro filobus affidata ad una ulteriore procedura (di fatto i lotti saranno dunque tre) gli impatti negativi sulla qualità del servizio e sulla tenuta occupazionale aziendale sono da considerarsi inevitabili qualora, come molto probabile, la gestione del servizio venga suddivisa tra più soggetti.

Di questo i sindacati si rendono perfettamente conto e per questo motivo chiedono un segnale da parte del Consiglio comunale di Verona. Proprio il Consiglio comunale di Verona dal 2016 ad oggi si è espresso per l'integrazione del servizio di trasporto pubblico in città e in provincia; per lo sviluppo delle economie di scala in ATV ( processo reso possibile proprio dalla riunificazione di Amt e Aptv); per la predisposizione di un piano di bacino che impedisca alla gara bandita dalla Provincia di Verona di buttare alle ortiche gli sforzi di integrazione fatti negli ultimi 20 anni.

Nella seduta straordinaria, che si terrà a settembre, si chiederà di intervenire sull'ente di Governo del Tpl per rendere più omogeneo il bacino oggetto di gara. È infatti evidente che l'unico lotto commercialmente appetibile individuato dal bando è quello che riguarda i collegamenti tra il capoluogo, la cintura urbana e l'aeroporto, mentre il resto del la provincia veronese verrà irrimediabilmente trascurato.