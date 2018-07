Disinfestazione dalle zanzare, Benini: "Il servizio manifesta gravi criticità"

Il servizio di disinfestazione dalla zanzare nel territorio comunale di Verona potrebbe non migliore quest'anno. "Stando alle segnalazioni che già arrivano dai vari quartieri, il servizio manifesta gravi criticità", ha fatto sapere il consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini, il quale ha acquisito la documentazione sul bando con cui il Comune ha affidato il compito della disinfestazione.

Anche quest'anno - conferma Benini - il ribasso d'asta offerto dalla ditta vincitrice, la Gico System di Bologna, è stato di dimensioni ragguardevoli, anzi allarmanti: ben il 53,35%. Come accaduto l'anno scorso, gli uffici comunali hanno attivato le procedure per "offerta anormalmente bassa" invitando l'impresa a motivare le ragioni di tale ribasso che potrebbe incidere negativamente sulla qualità del servizio. La Gico System, alla voce "Margine lordo dell'azienda", ha scritto che "L'utile è stato determinato per la durata della commessa in misura pari a 2,977,47 euro". Tolte le spese abbiamo dunque conferma che i guadagni dell'attività sono risicatissimi. È allora utile capire quale sia stato l'esito dei controlli effettuati l'anno scorso sulla precedente commessa che riguardava la Biblion, aggiudicataria del servizio 2017 con un ribasso del 56%. Per tutto il periodo estivo l'Ulss dispone controlli a campione su una selezione variabile di alcune decine di tombini distribuiti nei vari quartieri della città. Ebbene, in due casi su tre documentati, le verifiche disposte dalle autorità sanitarie hanno dato esito negativo, riscontrando "infestazioni da larve di zanzare". In sede di liquidazione dei compensi, la Biblion aveva pertanto ricevuto da parte del Comune una decurtazione di 100 euro, a titolo di penalità. Sembrano pochi ma, considerati i margini ristrettissimi, la cifra è comunque in grado si influire sul risultato economico d'impresa. Ora, non vogliamo fare alcun processo alle intenzioni e attenderemo fiduciosi le prime verifiche dell'autorità sanitaria riguardanti la stagione in corso, tuttavia è chiaro che qualcosa nel sistema di disinfestazione zanzare non funziona, e questo indipendentemente dalla buona volontà dei soggetti in campo. Visto che quest’anno le condizioni economiche del servizio sono rimaste pressoché invariate, sempre orientate al massimo ribasso, e visto che in molti parchi giochi cittadini si continua a scappare a gambe levate a causa delle infestazioni di zanzare, sarà il caso di cominciare a discutere dell'efficacia del sistema di disinfestazione.