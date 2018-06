Percorsi ciclopedonali, Benini non suggerisce due in terza circoscrizione

Grandi opere ciclabili sono attese a Verona. Da una parte la Regione Veneto finanzierà il prolungamento della ciclabile del Sole e da Boscomantico la porterà fino alla stazione ferroviaria passando per il Chievo. Dall'altra, ci sarà anche un contributo statale per la ciclabile Saval-San Zeno. Due opere che dovrebbero essere uno stimolo per potenziare la rete ciclabile cittadina. È quello che si augura il consigliere comunale PD Federico Benini e tutto il gruppo consigliere PD della terza circoscrizione.

Benini chiede che di "riportare alla luce e rendere fruibili brevi percorsi ciclopedonali, nei fatti già esistenti ma dimenticati a causa di incuria e abbandono, in grado di funzionare anche da diversivi rispetto ai cicloturisti di passaggio". Il consigliere PD fa l'esempio del possibile percorso ad anello in località La Sorte per il quale ha presentato un ordine del giorno in consiglio comunale.