Polemica a San Bernardino, Benini: "Lampione della luce-cassonetto da 8 anni" 

«L’applicazione "street view" di Google lo certifica dal 2010, ma da quanto tempo prima il lampione della luce sito di fronte alla chiesa di San Bernardino proprio nell’angolo tra via Provolo e piazzetta San Francesco, si trova nello stato in cui ancora è oggi!?». Se lo domanda non senza una certa irritazione il consigliere comunale del Partito democratico Federico Benini, commentando alcune foto che ritraggono il palo della luce con alla base uno squarcio e la relativa cavità riempita di rifiuti.

«Le foto parlano da sole, - spiega l'esponente veronese del Pd - un solco all’interno del palo utilizzato come un luogo dove "depositare rifiuti". Il tutto davanti ad una delle chiese più antiche della città (risalente al XV secolo) e itinerario di visita di molti turisti».

Benini ha poi voluto ricordare come già diversi cittadini pare abbiano in precedenza sollevato la questione, senza però evidentemente che la situazione venisse risolta: «Conservo alcune richieste di cittadini che nell’ultimo anno hanno scritto al Presidente di Agsm Michele Croce chiedendo di sostituire un lampione. - specifica ancora il consigliere del Pd - Solo che a nessun cittadino è arrivata risposta. Eppure un’azienda che nel solo mese di febbraio regala oltre 211.000 euro in sponsorizzazioni, - conclude dunque polemicamente il consigliere Federico Benini - non dovrebbe avere problemi di liquidità per sostituire un lampione. Peccato che si sia ancora persa un’occasione per portare questa città fuori dal decoro e dall’incuria in cui si trova in questi ultimi anni».