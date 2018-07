Nuovo locale all'aeroporto di Boscomantico, residenti: "Musica troppo alta"

I residenti in zona Sorte sono stati spiazzati dall'apertura di un nuovo locale all'aeroporto di Boscomantico che fin dalla denominazione si caratterizza per essere un lounge bar ristorante pizzeria, dunque un ambiente tranquillo dove poter mangiare e rilassarsi chiacchierando allietati da musica di qualità in sottofondo, ma che nei fatti, soprattutto il mercoledì, radunerebbe centinaia di persone nell'ambito di un contesto sonoro che non sarebbe propriamente di sottofondo e le cui vibrazioni arrivano distintamente fino alla Sorte.