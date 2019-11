Benemerenze sportive Coni: premiati a Palazzo Barbieri 23 campioni veronesi

L’assessore allo Sport Filippo Rando ha consegnato, lunedì sera in sala Arazzi, le Benemerenze sportive Coni agli atleti, ai tecnici, ai dirigenti e alle società sportive veronesi. Complessivamente sono 23 i campioni scaligeri che il Coni nazionale ha ritenuto meritevoli di ottenere il prestigioso riconoscimento, frutto dei grandi risultati sportivi raggiunti nel corso del 2018. A loro l’assessore Rando, assieme ai rappresenti delle differenti federazioni sportive, ha consegnate le medaglie, mentre i dirigenti sono stati premiati con le stelle e i tecnici con le palme.

Atletica leggera, nuoto, pesistica, softball, canottaggio, canoa, Bmx, arti marziali, sci, tiro dinamico e automobilismo sono le discipline in cui si sono distinti gli atleti della nostra provincia. I campioni premiati e residenti nel Comune di Verona sono: Luca Pizzini, Carlotta Zofkova, Silvia Refrontolotto, Giacomo Fantoni, Zeno Ivaldi e Raffaello Ivaldi. A loro si aggiunge il tecnico Nicola Veneri, il dirigente Roberto Lazzarini e la società sportiva Asd Libertas Montorio.

Consegna del premio a Luca Pizzini

«La consegna delle Benemerenze sportive – ha detto l’assessore Rando – rappresenta una grande festa per lo sport veronese e sono il simbolo di un movimento che ha saputo ottenere risultati molto importanti. Per questo rivolgo un grande grazie agli atleti, ai tecnici e alle società per le straordinarie soddisfazioni che avete saputo darci. Spero che questo sia solo l’inizio: l’anno prossimo, infatti, ci saranno le olimpiadi e confido che i riconoscimenti di oggi possano trasformasi in medaglie olimpiche, nei prossimi mesi».

Alla cerimonia di consegna delle Benemerenze erano presenti anche il vice presidente della Provincia David Di Michele, il presidente regionale Coni Gianfranco Bardelle, il presidente provinciale di Atleti Azzurri d’Italia Gaetano Dalla Pria, il delegato provinciale Coni Stefano Gnesato e Maurizio Piccoli delegato Ansmes.