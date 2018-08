Anche una veronese tra i vincitori della prima borsa di studio Markas

C’è anche la veronese Belinda Hanson, tra i 10 vincitori della prima borsa istituita da Markas, azienda di servizi di pulizia e ristorazione con sede a Bolzano, in memoria del suo fondatore, Mario Kasslatter, al quinto anniversario dalla sua scomparsa.

“Per aver trasmesso tutta la passione e la voglia di mettervi in gioco, per l’entusiasmo e la sete di conoscenza che avete trasmesso anche noi”, con questa motivazione Haidrun Achammer- Kasslatter, presidente dell’azienda, ha premiato ad inizio agosto i dieci vincitori della borsa dedicata ai figli dei collaboratori Markas. Il riconoscimento prevede la partecipazione a un viaggio studio di 7 giorni a Brighton (Inghilterra) tra corsi di inglese, visite culturali ed escursioni.

Il compito della giuria, composta da Alfredo De Massis, docente e direttore del Centro per la gestione delle imprese familiari presso la Libera Università di Bolzano, Stefano Cavada, Food Blogger e Agnese Bottaro, Consulente HR presso EasyRECrue, ha scelto i vincitori tra più partecipanti provenienti da tutta Italia, di età compresa tra i 16 e i 25 anni. Rendimento scolastico, reddito familiare e lettera motivazionale sono stati i tre elementi per la selezione dei primi 20 finalisti. Questi ultimi hanno poi partecipato alla seconda fase delle selezioni inviando un breve video con l’obiettivo di conquistare la giuria per originalità e determinazione ed entrare così nella rosa dei 10 vincitori.

“Questa iniziativa – commenta Haidrun Achammer-Kasslatter, presidente dell’azienda di servizi Markas – racchiude lo spirito del fondatore di Markas, mio marito Mario Kasslatter perché premia l’intraprendenza, l’impegno e la dedizione dei giovani, da sempre a lui molto cari. Per questo – conclude la presidente - abbiamo pensato a una borsa di studio esperienziale come il viaggio studio all’estero, un’occasione formativa e personale unica”.

Nel Veneto, l’azienda della famiglia Kasslatter, è presente sul territorio con i servizi di ristorazione collettiva e pulizia in più di 50 strutture in tutte le province della regione. Tra le più importanti vi sono l’Azienda Ospedaliera universitaria integrata di Verona e l’Azienda Ospedaliera di Padova. Nel 2017, Markas ha inaugurato il nuovo centro cottura ad alta tecnologia, specializzato nella cottura sottovuoto a Vigasio.