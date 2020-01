Epifania in piazza Bra senza problemi e con un "romantico" fuori programma

Si sono susseguite senza problemi e con una grande partecipazione di pubblico le diverse manifestazioni organizzate per la giornata di oggi, 6 gennaio, in piazza Bra a Verona.

Al mattino si è svolta la Befana del Vigile, con una sfilata di auto d'epoca, ma anche con ciclisti e podisti, tutti attesi da un vigile che ha gestito il traffico dall'alto di una pedana. I partecipanti hanno donato dei generi alimentari che saranno consegnati ai Frati Minori di San Bernardino per i più bisognosi.

Nel pomeriggio, sotto la grande stella di Natale vicino all'Arena è andata in scena la rappresentazione dell'arrivo dei Magi. E a seguire c'è stato il tradizionale «bruiel». Un grande falò è stato acceso in piazza per bruciare l'immagine di una donna vecchia. Un rito di passaggio tra l'anno passato e l'anno nuovo che consiste nel «brusar la vecia». Ma prima dell'accensione, un romantico fuori programma. Un turista ha infatti chiesto alla sua compagna di sposarlo. Una proposta di matrimonio fatta davanti a tutti e di fianco alla catasta che sarebbe stata poi bruciata. Una proposta di matrimonio che è stata accettata.