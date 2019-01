I lavoratori della Riello Elettronica trovano mille euro nella calza della Befana

Quest'anno la festività dell’Epifania ha portato nella tradizionale "calza" dei 240 dipendenti della Riello Elettronica di Legnago un dono extra di mille euro che è stato aggiunto alla retribuzione del mese di dicembre. Un premio che rappresenta un tangibile segno di riconoscimento e condivisione da parte del presidente Pierantonio Riello, a seguito della sua nomina a Cavaliere del Lavoro conferita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Mi piace considerare i nostri dipendenti come collaboratori - ha affermato l'imprenditore - risorse che con il loro impegno permettono all'azienda di crescere e di svilupparsi.

Un riconoscimento straordinario apprezzato anche dalle rappresentanze sindacali che hanno ringraziato Riello a nome di tutti i lavoratori. Un gesto che è la risultante di una duplice circostanza: la volontà dell'imprenditore ed i numeri dell'azienda veronese, che ha recentemente varcato la soglia dei trent'anni di attività. Numeri che testimoniano di un gruppo che impiega più di mille dipendenti in tutto il mondo e tende ad un fatturato consolidato di trecento milioni di euro, contraddistinto da una elevata redditività e da una notevole capacità di autofinanziamento.

Il core business del gruppo è rappresentato dalla progettazione e produzione dei gruppi statici di continuità (ups), apparecchiature elettroniche intelligenti che funzionano da riserva di energia in caso di black-out. Prodotti interamente made in Italy, caratterizzati da una elevata componente tecnologica sviluppata nei due centri di ricerca di Legnago e Cormano, in partnership con alcune università italiane.

Conversione dell'energia, dunque, ma non solo: attraverso l'acquisizione di realtà italiane altamente specializzate, il gruppo è attivo anche nel settore della sicurezza domestica e della domotica. «I nostri prodotti - ha detto Riello - sono in grado di controllare le abitazioni con sensori e telecamere ad alta tecnologia, collegati alla rete e quindi ai cellulari in tempo reale. Siamo concentrati sullo sviluppo di soluzioni che rendano le nostre case un ambiente interconnesso e gestito con estrema semplicità, dal sistema di antintrusione alle aperture automatiche».