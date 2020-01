«Befana della Biodiversità», carabinieri forestali con i bimbi in ospedale

Domani, 6 gennaio, i carabinieri forestali saranno impegnati nell'operazione nazionale «Befana della Biodiversità», un progetto che unisce la solidarietà alla legalità ambientale. I militari dei 28 reparti andranno in 32 strutture ospedaliere e di accoglienza in tutta Italia dove incontreranno oltre 1.500 piccoli pazienti. Anche quest'anno, dunque, la Befana accompagnerà i forestali all'interno dei reparti pediatrici per incontrare i bambini ricoverati durante questa festività, in una giornata dedicata all'educazione ambientale, alla solidarietà e alla conoscenza e tutela della natura.



(Alcuni dei doni che i carabinieri forestali porteranno ai bambini per l'Epifania)

A Verona, i carabinieri andranno nei reparti di oncologia pediatrica, degenze pediatriche e pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Borgo Trento, dove da diversi anni la manifestazione si svolge con successo, anche grazie al supporto del personale ospedaliero che ha accolto l'iniziativa con grande entusiasmo. Durante le visite saranno donate le calze della befana con dolci, libri e piccoli oggetti realizzati dalle maestranze dei reparti carabinieri biodiversità.

I carabinieri forestali di Verona proporranno anche dei laboratori sulle sementi forestali, la battaglia navale dei semi, giochi sulla natura da realizzare con colori e fantasia, per dare momenti di svago ai piccoli degenti e far conoscere il ruolo dell'Arma a tutela della natura e a sostegno delle fasce più deboli.



(Un cappello dei carabinieri forestali)

