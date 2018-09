Anche la BBC sulle tracce di Bennie, il mostro del lago di Garda

Le telecamere della BBC arriveranno tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre sul lago di Garda per le riprese del celebre programma "River Monsters" del biologo inglese Jeremy Wade. Le riprese saranno sulla sponda bresciana, a largo di San Felice del Benaco, come riportato da BresciaToday, e la puntata benacense di "River Monsters" andrà in onda il prossimo anno.

Se sulle tracce di quale mostro si metterà Jeremy Wade? Ma ovviamente di Bennie, la creatura di cui si hanno avuto degli avvistamenti anche nelle acque veronesi del Garda. La troupe inglese, aiutata dalla Vrm di Toscolano Maderno, si spingerà nei fondali dell'isola Borghese, isola abitata da alcuni monaci nel XVII secolo. E le cronache di questi monaci parlavano anche di mostri che vivevano nel Garda. Si tratta comunque di leggende, smentite anche dal Cicap (Comitato di Controllo sulle Pseudoscienze). Il comitato fondato da Piero Angela ha infatti negato l'esistenza di una creatura come Bennie nel lago. Sentenza che comunque non ha spento l'interesse su questa fantomatica creatura.