Collettore del Garda, trovati batteri alieni responsabili della corrosione

La ditta genovese Drafinsub ha cominciato la manutenzione del chilometro di condotte del collettore del Garda che passano sulla sponta veronese del lago. Un lavoro che proseguirà fino al 20 marzo, prima della definitiva chiusura del cantiere.

Le operazioni si sono già concluse nel tratto bresciano e a parlarne su L'Arena è Luciano Scarpetta, che pone l'attenzione sul ritrovamento di una forma aliena di batteri che avrebbe corroso parte della condotta fognaria. Questi batteri sono stati trovati fino ad una profondità di 186 metri e sono alieni perché non sono organismi autoctoni del lago, ma sono stati portati nel Garda da agenti esterni come ad esempio le barche provenienti dall'estero per partecipare alle regate.

Campioni di questi batteri sono stati raccolti e sono stati consegnati all'università di Brescia che ha il compito di analizzarle.

Il responsabile del progetto di manutenzione ha spiegato a Scarpetta che le condotte fin qui controllate sono risultate corrose in modo importante in trenta punti, mentre in cinquanta punti le lesioni sono state giudicate più leggere. Per il resto, la condotta è sembrata in buono stato.