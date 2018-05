Il lungolago di Bardolino si tinge di rosa per il 14° Palio del Chiaretto

Dall’1 al 3 giugno il lungolago e il centro storico di Bardolino si coloreranno di rosa con il Palio del Chiaretto: decine di punti degustazione del Bardolino Chiaretto Classico Doc e Spumante Doc, saranno i protagonisti dell’evento che racchiude enogastronomia, musica, cultura e intrattenimento nel magico scenario del lago di Garda. Allestito direttamente in riva al lago, l’evento è organizzato dalla Fondazione Bardolino Top in collaborazione con il Comune di Bardolino. Per l’edizione 2018 saranno numerose le novità, a partire dall’importante collaborazione con il Comune di Verona e la Fondazione Arena di Verona, che permetterà ai visitatori di ammirare da vicino alcuni elementi scenici provenienti direttamente dal prestigioso palcoscenico areniano. In particolare, protagoniste del lungolago saranno le magnifiche grandi rose ideate dal famoso regista argentino Hugo de Ana e realizzate con maestria dai Laboratori di scenografia di Fondazione Arena. L’occasione è un’eccezionale anteprima, in quanto le stesse rose torneranno dal 4 e al 30 agosto 2018 nel teatro all’aperto più grande del mondo per allestire l’immenso giardino delle meraviglie de Il Barbiere di Siviglia, opera di Gioachino Rossini presente nel cartellone della 96ma edizione dell’Arena di Verona Opera Festival, che prenderà il via il prossimo 22 giugno fino al 1° settembre.

Aumenteranno anche le cantine presenti, che passeranno dalle storiche 17, alle attuali 21, allargando i punti degustazione anche alla vicina Cisano. Anche Calmasino, altra frazione del comune, godrà delle bellezze del Palio, grazie a particolari installazioni che verranno posizionate su Piazza Risorgimento e indicheranno la via ai visitatori.

Il Palio del Chiaretto, divenuto oramai uno dei principali eventi italiani dedicati al vino rosato, sarà quindi un lungo percorso “rosa”, che partirà da Cisano e arriverà fino a Punta Cornicello, all’estremo nord dell’abitato di Bardolino. Come tradizione le cantine del territorio proporranno in degustazione il Chiaretto nelle sue declinazioni, fornendo non solo il prodotto, ma anche informando il visitatore sulle qualità organolettiche di questo vino dal profumo fruttato. Arrivato alla sua quattordicesima edizione, il Palio del Chiaretto ha ottenuto anche quest’anno il patrocinio dell’Enit e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, oltre a quelli di Regione Veneto, Provincia di Verona e Camera di Commercio. Altra importante novità sarà il nuovo allestimento di Parco Carrara Bottagisio, area che verrà interamente dedicata al food e agli spettacoli musicali. Lo spazio dedicato alla gastronomia, sarà arricchito con un innovativo stand dell’istituto alberghiero “Carnacina”, il quale proporrà piatti tipici di 4 nazioni europee: Lituania, Spagna, Finlandia e, ovviamente, Italia. Non mancherà l’associazione AMO Baldo-Garda che preparerà ogni giorno piatti tipici di pesce, salumi, risotti e tanto altro. Per godere di aperitivi particolari e ricercati sarà attivo, direttamente sulle rive del Garda a due passi dall’arco di ingresso, lo stand dell’associazione “De Gustibus”, che riunisce i ristoranti e bar di Bardolino. Sul lungolago Mirabello, invece, sarà possibile dedicarsi agli acquisti di prodotti tipici enogastronomici, mentre in Piazza del Porto saranno presenti il Museo dell’Olio e il Museo del Vino con degustazioni dei prodotti del territorio e un’installazione artistica dedicata alla Città di Verona, a suggellare ancora una volta il rapporto tra la città dell’amore e Bardolino. Ampio anche il cartellone musicale, nel nuovo palco allestito a Parco Carrara Bottagisio, nello spazio in Piazza del Porto e al porticciolo di Cisano: 12 appuntamenti per accontentare tutti i gusti musicali, dal rock al soul, dalla dance al blues. Da segnare in agenda la data di venerdì 1° giugno alle 21.30, dove sul palco di Parco Carrara si esibiranno i Black Beat Movement, band milanese che conta già numerosi album al suo attivo e che parteciperà quest’anno ai principali festival musicali italiani. La data di Bardolino rientra nel cartellone del tour “Radio Mantra”, che toccherà le principali città italiane ed europee.

Il Palio del Chiaretto racchiude al suo interno 32 appuntamenti collaterali, un programma fittissimo, a confermare, ancora una volta che a Bardolino non ci si annoia mai.