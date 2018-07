Verona Sud, A4 Holding e Comune alla ricerca di una nuova viabilità

È stato pubblicato oggi, 27 luglio, sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la redazione di uno "Studio di fattibilità" e del "Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la nuova viabilità di accesso alla città di Verona dal casello dell'autostrada A4 Verona Sud". L'iniziativa è stata intrapresa dal gruppo A4 Holding ed è fortemente sostenuta dall'amministrazione comunale. Insieme, i due enti intendono trovare una soluzione definitiva e di lungo periodo per una delle principali porte di accesso alla città.

Sulla base delle ipotesi che emergeranno da questa prima ma approfondita analisi, A4 provvederà ad individuare, con il Comune e i soggetti territorialmente interessati, la migliore soluzione a cui dare definitivo avvio. L'importo dell'intervento, a carico di A4 Holding, è stimato complessivamente in 60 milioni di euro, con una prima fase di intervento di circa 20 milioni di euro già inserita nel Piano Economico Finanziario. Il fine è quello di realizzare un sistema di collegamento più funzionale tra autostrada, tangenziale sud e viabilità comunale. Un sistema adeguato a supportare le attuali esigenze di mobilità e accessibilità dell'area, ma che tenga conto anche delle previsioni di sviluppo urbanistico previste dall'amministrazione comunale di Verona. Va infatti considerato che, negli anni, Verona Sud è diventato uno snodo sempre più centrale per l'accesso alla città ed in particolare alla zona fieristica e alle imprese che gravitano nell'area. Se il casello autostradale è stato nel tempo ingrandito e implementato con nuove tecnologie ad elevata automazione che consentono un veloce flusso e deflusso verso l'autostrada, la viabilità locale non risulta essere più coerente con le attuali esigenze né capace di supportare i picchi di traffico legati ad eventi e manifestazioni cittadine.

Lo studio dovrà inoltre tenere in considerazione la viabilità esterna, che soffre di una scarsa capacità di assorbimento nonché la presenza di nuovi insediamenti commerciali e direzionali. Il nuovo progetto terrà conto di collegamenti efficaci al fine di sviluppare una soluzione intermodale.

In considerazione del mutato contesto urbanistico e del grande sviluppo che ha interessato quest'area, assieme al sindaco Federico Sboarina abbiamo valutato l'opportunità di dare una risposta efficace alle esigenze viabilistiche di quest'area - ha dichiarato il presidente di A4 Carlos Del Río Carcaño - L'obiettivo è quello di individuare una soluzione per l'accesso al centro storico in grado di integrare sapientemente viabilità urbana, autostradale ed extraurbana ed offrire un servizio sinergico di mobilità pubblica e privata. Siamo certi che si tratti di una sfida complessa ma sono convinto che la determinazione di trovare una soluzione condivisa e definitiva sia la spinta giusta per raggiungere il nostro obiettivo: dare a Verona un accesso all'altezza delle richieste dei suoi cittadini e del suo tessuto imprenditoriale.

Il sindaco Sboarina ha aggiunto: "Il bando è di vitale importanza per il decongestionamento del traffico a Verona Sud sia a vantaggio dei residenti sia delle attività economiche che hanno sede nell'area, fra cui la fiera. Siamo arrivati a questo passaggio operativo grazie ai proficui incontri dei mesi scorsi con il presidente Del Rio. Il rinnovamento del casello è un intervento congruo e compatibile con le linee di sviluppo previste dalla mia amministrazione. Dopo la partenza della progettazione preliminare della variante alla statale 12, questo è un altro importante risultato del lavoro fatto nei mesi scorsi in grande collaborazione con A4 Holding".