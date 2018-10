Aeroporto Catullo, avviata la gara per la riqualificazione e l'ampliamento

Il consiglio di amministrazione della Catullo spa si è riunito ieri pomeriggio, 8 ottobre, e ha votato all'unanimità l'avvio della gara per la realizzazione del progetto Romeo, per la riqualificazione e l'ampliamento del terminal passeggeri dell'aeroporto di Verona. L'opera è il principale intervento sul terminal previsto nel Master Plan 2016-2030 e prevede un ampliamento di circa 12mila metri quadrati che porteranno le superfici dagli attuali 24.840 a 36.370 metri quadrati, a cui si aggiungerà la riqualifica di oltre 10mila metri quadrati esistenti.

Il quadro economico del progetto complessivo è di oltre 60 milioni di euro. Saranno realizzate nuove sale d'imbarco al piano primo con torrini d'imbarco; si passerà dunque dagli attuali 13 a 19 gate d'imbarco in totale. A livello interrato saranno ricavati spazi destinati ai magazzini per le attività commerciali. Sarà inoltre installato un nuovo sistema Bhs standard. Gli uffici degli enti e delle compagnie aeree verranno ricollocati. La sala imbarchi del piano terra e la hall check-in saranno riqualificate architettonicamente e si passerà dagli attuali 40 a 46 banchi check-in, con postazioni self check-in e self baggage drop. Sono previsti anche lavori di adeguamento alla normativa ai fini antincendio e interventi di consolidamento strutturale anche ai fini antisismici. In sostanza, il terminal avrà una nuova immagine, sia dal punto di vista architettonico che attraverso l’'ampliamento dell'offerta commerciale.

Il bando di gara europeo sarà pubblicato nei prossimi giorni. I lavori inizieranno entro la primavera 2019 per concludersi dopo 4 anni, duranti i quali l'operatività dell'aeroporto sarà costantemente garantita.