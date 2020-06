Banchi in piazza Erbe a Verona anche di domenica, ma è solo una deroga

Dopo essere tornato operativo a pieno regime venerdì 5 giugno, dopo tre mesi di sospensione a causa dell’emergenza Coronavirus, il mercato di piazza Erbe, a Verona, è rimasto aperto sabato e domenica, ma si tratta solo di una deroga speciale per il primo weekend con i turisti in città. Già dal prossimo weekend infatti i banchi dovranno sgomberare per la domenica, con i gestori che invece speravano di potersi mettere al lavoro anche nell'ultimo giorno del weekend dopo un lungo periodo di chiusura forzata.

È stata invece prorogata fino al 3 gennaio 2021 la nuova modalità di sgombero della piazza dai banchi con la rimozione in orario notturno, anziché in tarda serata come succedeva in precedenza: avviato in via sperimentale a metà 2018 per motivi di sicurezza, lo sgombero dalle 2 alle 5 di mattina permette di eseguire le operazioni quando sul Toloneo non ci sono le persone e senza creare intralcio alla circolazione. Gli ambulanti possono così concludere le attività di vendita entro le 20 del sabato per lasciare libera la piazza la domenica. Nessuna criticità o segnalazione è arrivata dai cittadini a Palazzo Barbieri, a testimonianza del buon esito della sperimentazione.

«Stiamo cercando di offrire a tutti gli operatori commerciali, compresi quelli di piazza Erbe, ogni strumento utile per agevolarli in questa non facile fase di ripresa – spiega l’assessore al Commercio Nicolò Zavarise -. La proroga dell'ordinanza è stata pensata proprio in questo senso. L'amministrazione continuerà a prestare ascolto a tutte le esigenze dei commercianti veronesi».