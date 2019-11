Banca Etica arriva a Verona portando in dono 200 alberi per Villa Are

Banca Etica inaugura a San Zeno una nuova filiale e regala alla città 200 alberi da frutto che saranno piantati sulle Torricelle, a Villa Are.

Sarà una tre giorni di festeggiamenti. Giovedì 21 novembre, in occasione della Festa dell'Albero, in piazza Bra i volontari di Banca Etica e Legambiente accompagneranno gli studenti veronesi in un percorso alla scoperta di salvaguardia dell'ambiente e uso responsabile del denaro. Venerdì, alle 10, verranno piantati gli alberi. E sabato, alle 15, sarà inaugurata la nuova filiale in piazza San Zeno.

Il programma è stato presentato questa mattina, 19 novembre, in municipio, dal sindaco Federico Sboarina e dall'assessore ai giardini Marco Padovani, insieme al direttore della nuova filiale Giovanni Alenghi e alla presidente di Legambiente Verona Chiara Martinelli.

A Banca Etica un doppio plauso - ha detto il sindaco - uno per aver voluto aprire una filiale in un quartiere centrale di Verona, l'altro per la donazione di alberi che verranno subito piantumati. La volontà dell'amministrazione comunale è quella di continuare ad aumentare il verde cittadino, oltre a sostituire le piante malate o quelle che causano con le loro radici danni alle strade, piantumandone di nuove per mantenere il saldo positivo.

«Un ottimo esempio di sinergia tra pubblico e privato per un riforestamento urbano a vantaggio anche della qualità dell'aria - ha aggiunto Padovani - Questi 200 nuovi alberi che verranno a breve piantumati sulle Torricelle vanno, infatti, ad aggiungersi alle oltre quattromila piante che abbiamo messo a dimora solo nell'ultimo anno. Verona è dotata di un importante patrimonio verde, che l'amministrazione tutela e incrementa di mese in mese».

