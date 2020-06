I bimbi della scuola Monte d'Oro donano i fondi per la gita agli ospedali di Verona

Una bella notizia ai tempi del Covid 19 arriva dalla Scuola dell'infanzia Monte D'Oro di Montorio, nel comune di Verona. Infatti, i 96 alunni della scuola (di età compresa dai 3 ai 5 anni anni) con le loro famiglie si sono mobilitati per devolvere i fondi destinati alla gita scolastica a favore del reparto di rianimazione dell'ospedale Borgo Trento e Borgo Roma di Verona.

Un gesto di grande solidarietà che ha portato a raccogliere oltre 400 euro che verranno consegnati il prossimo 3 giugno 2020 alle ore 14, presso il nosocomio, al primario del reparto, il professor Enrico Polati. Sarà presente una per la scuola la docente signora Anna De Beni e per i genitori la signora Sara Neroni.

«Un gesto – spiega la consigliera dell'ottava circoscrizione Roberta Ruffo - che infonde in tutti noi una grande speranza perché arriva dai più piccoli, i nostri cittadini del futuro. In questi mesi l'ospedale Borgo Trento e in particolare il reparto di rianimazione sono stati sotto pressione e questa iniziativa è anche per dimostrare a tutto il personale sanitario la nostra riconoscenza e il nostro affetto».