Bacciga a processo per il saluto romano durante il consiglio comunale

Non sarà stato con giudizio immediato, ma il processo al consigliere comunale veronese Andrea Bacciga ci sarà. Bacciga è stato indagato per il saluto romano rivolto ad alcune attiviste di Non Una Di Meno durante il consiglio comunale di Verona del 26 luglio scorso. E proprio il movimento Non Una Di Meno ha comunicato che il processo si celebrerà con la formula del rito abbreviato e che la prossima udienza sarà l'11 dicembre.

Tre attiviste di Non Una di Meno, l'Aned (associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) e l'Anpi (associazione nazionale partigiani d'Italia) sono state ammesse come parti civili e Federica Panizzo, avvocata di Non Una di Meno, ha commentato: «Sono soddisfatta dell'ammissione delle parti civili a testimonianza che si tratta di un procedimento antifascista e femminista insieme».