Papà del Gnoco, le polemiche politiche mettono a rischio le elezioni

La convocazione urgente del Senato di Papà del Gnoco per domenica prossima, 3 febbraio, insieme ai due candidati, e la minaccia di ritenere nulle le elezioni del 10 febbraio e di decidere in conclave chi dovrà indossare la maschera più importante nella prossima edizione del Carnevale di Verona. Questi sono i provvedimenti presi dal direttivo del Bacanal del Gnoco dopo le polemiche sulla strumentalizzazione politica che l'elezione del Papà del Gnoco ha avuto. Il Bacanal del Gnoco, insieme ai candidati Sebastiano Ridolfi, alias Fox, e Francesco Gambale, alias Franz, vuole tenere fuori la politica da questa tradizione popolare ed è pronto anche a prendere provvedimenti estremi se ci saranno delle interferenze.

Le polemiche sono sorte attorno ad uno degli aspiranti Papà del Gnoco, Sebastiano Ridolfi, che non ha mai nascosto il suo attivismo per i diritti lgbt. Per questo, un'associazione di estrema destra veronese, Fortezza Europa, lo ha attaccato ed ha organizzato anche un incontro culturale proprio su Papà del Gnoco, a cui ha partecipato anche il sindaco di Verona Federico Sboarina. Il polverone che si è alzato ha costretto il direttivo del Bacanal del Gnoco ad intervenire. Un intervento commentato con favore dal consigliere regionale veronese Stefano Casali.