Possibili corpi estranei nelle bottigliette, richiamati otto lotti di Coca Cola

Oggi, 18 febbraio, il Ministero della Salute ha pubblicato otto avvisi di richiamo per altrettanti lotti di Coca Cola prodotti a Nogara, nel Veronese. L'avviso riguarda bottigliette in vetro da 20 centilitri vendute in confezioni da sei. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di corpi estranei, come filamenti di vetro, all'interno delle bottigliette.

I lotti dei prodotti richiamati sono: Coca-Cola Original Taste, lotto L200108, data di scadenza 07-07-2021; Coca-Cola Original Taste, lotto L200107, data di scadenza 06-01-2021; Coca-Cola Original Taste, lotto L191220, data di scadenza 19-12-2020; Coca-Cola Original Taste, lotto L191221, data di scadenza 20-12-2020; Coca-Cola Original Taste, lotto L200109, data di scadenza 08-01-2021; Coca-Cola Zero Zuccheri, lotto L200109, data di scadenza 10-07-2020; Coca-Cola Original Taste, lotto L191219, data di scadenza 17-12-2020 e Coca-Cola Original Taste, lotto L191219, data di scadenza 18-12-2020.