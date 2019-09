Allarme Avis: calano le donazioni di sangue, cresce però la domanda

Forte preoccupazione a Verona per il calo delle donazioni di sangue (-2 % circa) a fronte di un aumento della domanda negli ospedali di quasi +1,5 %. A lanciare l’allarme è l’Avis Provinciale di Verona che denuncia un significativo segno negativo per le donazioni di sangue e plasma oltre alla chiusura di ben quattro Unità di raccolta sangue per la carenza di personale medico. Si tratta di Caprino Veronese, Isola della Scala, Villafranca e Malcesine.

Gli ospedali scaligeri sono un’eccellenza a livello nazionale per la chirurgia e i trapianti di organi che richiedono almeno 200 sacche di sangue al giorno, laddove il sistema veronese ne garantisce una media di 180: quello manca deve provenire da altri centri del Veneto e rappresenta un costo a carico della sanità locale.

La mancanza di personale medico e la chiusura delle Unità di raccolta sangue rappresentano un ostacolo ai tanti volontari donatori che compiono un gesto di altruismo per salvare vite.

Per chiarire e arrivare a un’urgente soluzione dello stato attuale con pesanti ricadute sugli ammalati, l’Avis provinciale di Verona organizza una conferenza stampa per giovedì 5 settembre, alle ore 10.30 nella sede Avis Provinciale Verona, Strada dell’Alpo, 105. All'evento parteciperanno: il dottor Pietro Girardi, direttore generale Ulss 9 Scaligera; il dottor Michele Montagnana, direttore Unità operativa complessa del Centro trasfusionale di Bussolengo; il dottor Fausto Bressan, Centro trasfusionale di San Bonifacio; e Michela Maggiolo, presidente Avis Provinciale Verona.