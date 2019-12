«Il progetto ha riscosso successo»: prorogato il mercato a km 0 di Avesa

Prosegue fino a giugno 2020 l’attività del mercato a chilometro zero di Avesa. Il progetto, iniziato in via sperimentale a febbraio di quest’anno, è stato infatti prorogato in attesa della sua definitiva istituzione all’interno della proposta per la revisione delle aree dei mercati a ‘km zero’.

«Si tratta di un progetto – spiega l’assessore al Commercio Nicolò Zavarise –, che ha riscosso immediato successo fra gli abitanti di Avesa e non solo. Con la proposta di un mercato a chilometri zero in questa parte della città, abbiamo portato anche al di fuori del centro cittadino la possibilità di acquisto di una vasta gamma di prodotti nostrani, tutti provenienti da diverse realtà agricole del territorio veronese. Una bella opportunità, concretizzata grazie all’impegno dei produttori che, da subito, hanno sostenuto con entusiasmo l’iniziativa».