Autovelox in Tangenziale Nord: «Si poteva mettere solo lì. E le multe calano»

«Sicurezza stradale nel territorio del Comune di Verona: Autovelox T4-T9». Questo l'argomento di discussione, ieri 3 febbraio, nella commissione sicurezza del Comune di Verona. Presenti il vicesindaco Luca Zanotto, l'assessore alla sicurezza Daniele Polato e il capo della polizia locale di Verona Luigi Altamura, a difendere l'autovelox fisso posizionato in Tangenziale Nord. Lo strumento ha sanzionato decine di migliaia di automobilisti ed ha contrapposto l'amministrazione comunale non solo alle forze politiche di opposizione ma anche ad alcune associazioni come l'Aci.

Ed anche l'Aci ha partecipato alla commissione di ieri, come riporta Lillo Aldegheri sul Corriere del Veneto. La sezione veronese dell'automobile club italiano ha sollevato dubbi sul limite di velocità dei 70 chilometri orari imposto sul tratto della Tangenziale controllato dall'autovelox fisso. Dubbi motivati dall'enorme mole di sanzioni elevati dallo strumento. Mentre i consiglieri di opposizione che hanno partecipato alla commissione hanno elencato una serie di vie che avrebbero più bisogno di un autovelox fisso rispetto alla Tangenziale Nord.

Ai vari dubbi ha risposto il vicesindaco Zanotto, comunque disponibile ad aumentare la visibilità dell'autovelox. Per Zanotto, uno strumento come quello posizionato in Tangenziale Nord non si potrebbe posizionare in nessun'altra strada, perché la Tangenziale Nord è l'unica a rispettare i vincoli tecnici che la legge impone per autorizzare l'utilizzo di un autovelox fisso. E sui limiti di velocità, Zanotto ha spiegato che prima c'erano dei tratti in cui si potevano fare i 90 km\h, poi si scendeva ai 70, si tornava ai 90 e si scendeva ai 50 km\h. I nuovi limiti, invece, sono più omogenei e quando si scende dai 90 ai 70 km\h, si continua a viaggiare a quella velocità fino alla città.

Sulla quantità di multe, invece, è intervenuto Polato, dicendo che l'enorme numero di sanzioni elevate nei giorni successivi al posizionamento dell'autovelox si stanno abbassando da circa duemila al giorno a circa duecento al giorno.