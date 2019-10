Tangenziale Nord, un'autovelox fisso per controllare gli automobilisti

Allo scattare della mezzanotte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre entra in funzione il nuovo autovelox in Tangenziale Nord, installato fra San Massimo e Santa Lucia, in direzione centro, per tutelare gli automobilisti che percorrono la strada più pericolosa di Verona.

Chi transita su questo tratto di strada, provenendo dal casello di Verona Nord, dovrà rispettare il limite dei 70 chilometri orari, come già ampiamente segnalato dai pannelli a messaggio variabile, necessario per la sicurezza, data la conformazione della strada con curve e gallerie.

I test effettuati nelle scorse settimane confermano che sulla bretella si corre troppo, come rilevato anche dai dati della polizia municipale. Dall'1 gennaio al 20 agosto, sono stati ben ventuno gli incidenti registrati in Tangenziale Nord, tra cui un mortale e uno con un ferito in prognosi riservata.

Inoltre, la bretella è stata più volte teatro di eccessi di velocità record, anche negli ultimi mesi. Tra tutti, i 191 chilometri orari registrati da un'auto proprio qualche sera fa. E nel giorno di ferragosto l'automobilista di una Giulietta è stato senzionato perché percorreva la bretella alla velocità di 167 chilometri orari. Andavano leggermente più piano la Bmw che portava il contachilometri fino ai 138 all'ora e la Range Rover che ha toccato i 132 chilometri orari.

Il posizionamento delle telecamere è stato scelto in base ai dati dei sinistri, considerato che il tratto in curva che precede la galleria di San Massimo è stato teatro di moltissimi incidenti e uscite stradali. Il sistema tecnologico permetterà di sanzionare da remoto gli automobilisti.