Autovelox al lavoro in città: ecco le strade nel mirino della Polizia municipale

Proseguono i controlli della Polizia locale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 26 agosto e per tutta la prossima settimana, le pattuglie controlleranno, con autovelox e tele laser, la velocità in via Mantovana, via Po, strada Bresciana, via Berardi, via Bonfadio e via Valpantena.

L’Ufficio mobile di prossimità sarà in servizio nei mercati rionali e nelle principali piazze dei quartieri, con sospensione delle attività nelle ore pomeridiane.

Lunedì, dalle ore 7.30 alle 10 l'Ufficio mobile sarà in piazzale Stefani ed a seguire in piazza Arsenale fino alle ore 13.

Martedì, dalle ore 7.30, l’Ump sarà al mercato di via Plinio in Borgo Venezia fino alle ore 13.

Mercoledì dalle ore 7.30 l'Ump sarà al mercato di piazza Vittorio Veneto e dalle ore 10.30 a quello di via Poerio, dove terminerà il servizio alle ore 13.

Giovedì dalle ore 7.30 gli agenti saranno al mercato di via Don Mercante e a quello di via Prina fino alle ore 13.

Venerdì dalle ore 7.30 l'Ump sarà al mercato di corso Porta Nuova e dalle ore 10.30 a quello di piazza XVI Ottobre, dove terminerà il servizio alle ore 13.

Sabato dalle ore 7.30 l’Ufficio mobile sarà allo stadio per il mercato settimanale fino alle ore 15.30.

Tutte le informazioni sui controlli della velocità e sulle postazioni dell’ufficio mobile sono disponibili anche sul sito web della Polizia locale, all’indirizzo www.poliziamunicipale.comune.verona.it.