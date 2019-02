A22 compie 60 anni, targa ricordo degli operai deceduti nella costruzione

Il 20 febbraio 1959, nella Camera di Commercio di Trento, i rappresentanti della Regione Trentino Alto Adige e delle amministrazioni provinciali, comunali e degli organi camerali di Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Reggio Emilia e Modena sottoscrissero formalmente la costituzione di Autostrada del Brennero Spa.

Una società nata come compagine a controllo pubblico e così è rimasta nella sua maggioranza per tutti i sessant'anni della propria storia. Una caratteristica che le ha permesso di distinguersi per una gestione oculata delle risorse finanziarie, per un rigoroso rispetto dell’ambiente, per un'attenta promozione della sicurezza a tutti i livelli e per un dialogo costante con le comunità dei territori attraversati.

In occasione dei suoi sessant’anni, la società ha pensato di andare oltre il semplice festeggiamento e ha organizzato un convegno che è stato non solo l'occasione per ripercorrere questa importante pagina di storia, ma anche l'opportunità per rivolgere lo sguardo alle sfide tecnologiche, ambientali, economiche e culturali che attendono un'infrastruttura autostradale moderna di livello europeo.

L'appuntamento si è svolto stamattina al PalaRotari di Mezzocorona. Oltre ai vertici della società, hanno partecipato il giornalista Paolo Mieli, il docente di pianificazione dei sistemi di trasporto dell'università Federico II di Napoli e del Mit di Cambridge Ennio Cascetta e il docente del Massachusetts Institute of Technology di Boston Carlo Ratti.

E sempre all'interno delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della costituzione di Autostrada del Brennero Spa, venerdì scorso 15 febbraio è stata deposta una targa commemorativa per i lavoratori delle ditte appaltatrici deceduti durante la costruzione dell'autostrada.