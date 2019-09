Autonomia, faccia a faccia tra il ministro Boccia e Zaia: «Incontro positivo»

Ottantatre pagine per esplicitare, in quattro capitoli, la proposta della Regione Veneto per l'autonomia differenziata in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È il documento che il presidente del Veneto Luca Zaia ha consegnato al ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, giunto oggi, 23 settembre, in visita a Palazzo Balbi, primo appuntamento di un giro di incontri con le Regioni, a cominciare da Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, che stanno chiedendo maggiori forme di autonomia.

Nel corso della mattinata, Boccia e Zaia hanno discusso per circa 45 minuti. Successivamente, l'incontro è stato allargato all'intera delegazione trattante del Veneto.